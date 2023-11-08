عبر مطار العريش.. اليابان ترسل مساعدات إنسانية لغزة بالتعاون مع الهلال الأحمر|شاهد

في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بفلسطين، قامت حكومة اليابان بتبادل المذكرات بين هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، وجمعية الهلال الأحمر المصري (ERC)، من أجل تقديم إمدادات الإغاثة من خلال جايكا.

وتم نقل وإيصال إمدادات الإغاثة مثل الخيام والبطاطين وما إلى ذلك، إلى مطار العريش. وسيتم إيصال إمدادات الإغاثة التي تم نقلها تدريجيًا إلى قطاع غزة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

ومن المقرر أن يتم توزيعها على الفلسطينيين في قطاع غزة من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين بالشرق الأدنى (الأونروا) وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما أعلنت الحكومة اليابانية عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 65 مليون دولار أمريكي لفلسطين، إلى جانب المساعدات الإنسانية الطارئة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي التي تم إقرارها بالفعل.

وستواصل حكومة اليابان العمل مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية من أجل تقديم الدعم بشكل سريع في المستقبل أيضًا وفقا للاحتياجات المحلية، من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.