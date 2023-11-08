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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقد عاد.. اتحاد جدة يعلن مفاجأة عن أحمد حجازي | فيديو

أحمد حجازي
أحمد حجازي

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة بخصوص الدولي المصري أحمد حجازي.  

 

ونشر اتحاد جدة فيديو لأحمد حجازي وهو ينزل إلى أرض المعلب وشارك في التدريبات الجماعية، وعلق قائلا "لقد عاد". 

إصابة أحمد حجازي 

وكانت الإصابات في ركبة حجازي قائد اتحاد جدة،  قد غيبت صاحبها لأكثر من عام كامل منذ بداية مسيرته الاحترافية. 

 

وفي أكتوبر الماضي، أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر، إن روي فيتوريا مدرب المنتخب هو صاحب فكرة طلب حضور أحمد حجازي ومحمود الونش لمعسكر المنتخب رغم الإصابة.

وقال غرابة في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: الظروف لم تسمح للونش بحضوره لمعسكر المنتخب، ولكن تم طلب حضوره مثلما تم طلب الحضور من أحمد حجازي.

 

وأضاف: حققنا أكبر استفادة من معسكر شهر أكتوبر من مباراتي زامبيا والجزائر، وروي فيتوريا سعيد للغاية بنتائج المعسكر.

إقالة  المدرب البرتغالي نونو سانتو

وكان نادي الاتحاد السعودي قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء إقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الفترة الماضية، وفي أعقاب عودة بعثة الفريق من العراق، حيث خسر هناك بهدفين دون رد أمام نادي القوة الجوية في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

 

وقال النادي، في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: نعلن عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نونو سانتو، وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الأول.

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