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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موعد عودة أحمد حجازي للملاعب مرة أخرى

صدى البلد

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أن معسكر منتخب مصر في الإمارات تحت إشراف الشركة المتحدة للرياضة مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتم تنظيمه بشكل رائع في مدينة العين الإماراتية، وكل الأمور كانت رائعة بما فيها ملعب هزاع بن زايد، وكانت كل الأمور مهيئة، وظهر الجهاز الفني واللاعبين في حالة تركيز شديدة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا كان يعمل طوال اليوم، واجتماعات مستمرة في غرفة الاجتماعات، ومنظومة العمل تعمل بشكل متكامل من أجل انجاح معسكر المنتخب المصري في الإمارات والخروج بأفضل استفادة فنية للاعبين قبل المرحلة المقبلة سواء تصفيات كأس العالم أو بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "فيتوريا كان حريص على دراسة كل الأمور ويحضر بشكل جيد للمباريات، ولذلك كان يختار طريقة اللعب الأنسب للمباريات وهو ما نجح فيه خلال ودية الجزائر، وكنت مهتم بمعرفة كل التفاصيل، ومحمد صلاح قائد بمعنى الكلمة، وهو لاعب ناضج ومحترف كبير، ولا يحب الحديث كثيرا ولديه مواقف مهمة وقوية، وأعرف شخصيته تماما ويكون الرد دائما من جانبه داخل الملعب، وأي هجوم ضده لن يؤثر فيه لأنه أصبح ناضج، ولم يهتز مطلقا من الانتقادات التي تعرض لها".

وواصل: "أحمد حجازي حضر إلى الإمارات ويسير بشكل طيب في برنامجه العلاجي وبعد شهرين سيكون جاهز، ونتمنى لحاقه بكأس أمم إفريقيا، وهو متفائل للغاية بسرعة التعافي، ولدينا مجموعة جيدة من اللاعبين حتى المصابين مثل الونش وأكرم توفيق وإمام عاشور، ونتمنى أن تكون كل المباريات الودية بنفس حالة التركيز والاهتمام التي كان عليها الجميع خلال ودية الجزائر".

وتابع: "هناك محاولات لإقامة مباراة مصر وسيراليون في القاهرة ولم يصلنا رد نهائي من الاتحاد السيراليوني، ولكن تم الاتفاق على إقامة مباراتي جيبوتي في القاهرة".

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