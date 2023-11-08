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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أغرب اختبار سواقة.. فتاة تقود سيارتها لمسافة 1600 كيلو

فتاة بريطانية
فتاة بريطانية

اضطرت فتاة بريطانية لقيادة سيارتها لمسافة طويلة جدا وصلت ل ١٦٠٠ كيلو من أجل اختبار قيادة قبل أن تحصل على الرخصة في نهاية المطاف.

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وخاضت الشابة، إميلي دويل البالغة من العمر 22 عامًا مغامرة على طول الطريق إلى أبردين من مسقط رأسها في وندسور، بيركشاير، لإجراء اختبار القيادة.


وأوضحت إميلي، وهي طالبة مسرح موسيقي، أنها كانت تحاول حجز اختبار القيادة بالقرب من المنزل، منذ اجتياز امتحانها النظري في أبريل الماضي.. وبعد محاولات طويلة، لم تتمكن من الحصول على موعد بالقرب في بيركشاير، لذلك قررت البحث في مكان آخر.


ولأن والدة إميلي السيدة أودري (50 عامًا)، من أبردين، قررتا السفر إلى المدينة الإسكتلندية، وحجزت إميلي اختبارها هناك، وسافرتا إلى اسكتلندا معًا في أواخر الشهر الماضي، وتمكنت إميلي من اجتياز اختبار القيادة مع 6 قاصرين.

ومع ذلك فإن الرحلة لم تكن خالية من التحديات، حيث اضطر إميلي ووالدتها إلى إنفاق 150 جنيها إسترلينيا (185 دولارا) على تكاليف الوقود وحدها.


وقادت السيارة أيضًا في فيضانات ناتجة عن العاصفة بابيت أثناء محاولتهما الوصول إلى أبردين، بحسب موقع ميترو البريطاني.


وأضافت إميلي بعد هذه المغامرة: "أنا مرتاحة حقًا لأنني نجحت.. أول شيء فعلته هو الذهاب إلى الجامعة.. أعتقد أن الخطة أتت بثمارها.. كان من الممكن أن أنتظر عامًا أو أكثر لإجراء الاختبار بالقرب من المنزل.. أعتقد أن الأمر كان يستحق العناء، لكنه تطلب الكثير من التخطيط والوقت".

فتاة قيادة

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