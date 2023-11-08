أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل لجميع مستخدمي متصفح جوجل كروم.. أبرز اللاعبين في قيادة ثورة سوق الذكاء الاصطناعي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بدون تردد.. أقوى موبايل سامسونج للفئة المتوسطة في السوق

يعد هاتف Galaxy A34 من شركة سامسونج واحدًا من أفضل خيارات الشراء للفئة المتوسطة، حيث يضم الهاتف عددًا من الإمكانات القياسية تنافس هواتف الفئة الرائدة أو الفلاجشيب إلى جانب سعر مناسب للغاية يجعله تنافسيًا عند المقارنة مع الهواتف الأخرى.

تعتزم شركة جوجل وقف الدعم عن التطبيق الخاص بمتصفح "Google Chrome" جوجل كروم على عدد من الهواتف التي تستخدم إصدارات قديمة لنظام التشغيل أندرويد، وذلك بدءًا من الشهر المقبل.

أطلقت شركة سامسونج رسميًا نظامها التشغيلي الأحدث Android 14، مع واجهة One UI 6 مع عدد من الميزات الجديدة وتصميم محدث، حيث حصلت سلسلة Galaxy S23 على التحديث الجديد، ومن المتوقع أن يحصل عدد من الهواتف الأخرى عليه في الفترة المقبلة.

أعلنت شركة فيفو الصينية إطلاق هاتف Vivo Y27s والمخصص لمحدودي الدخل، حيث يضم الهاتف عددًا من الإمكانات المميزة أبرزها معالج من شرك كوالكوم الأمريكية، بالإضافة إلى تصميم أنيق.

منذ أشهر قليلة، تنبأ عماد مستقي، مؤسس شركة Stability AI للذكاء الاصطناعي بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة ستحدث تأثيرا هائلا على الاقتصاد العالمي أكبر من تأثير الثورة الصناعية، وعلى الرغم من أن الحكم على صحة هذا التنبؤ قد يكون سريعًا بشكل كبير إلا أن من يراقب المشهد التكنولوجي سيرى أن العالم يسير بسرعة هائلة لتحقيق هذه النبوءة.

يتعرض الكثيرين من مضايقات المكالمات الهاتفية العشوائية والتي تسبب إزعاجًا كبيرًا للمستخدمين، والتي قد تكون مكالمات احتيالية في بعض الأوقات لسرقة بيانات شخصية حساسة أو النصب على المستخدمين.