بدون تردد.. أقوى موبايل سامسونج للفئة المتوسطة في السوق

يعد هاتف Galaxy A34 من شركة سامسونج واحدًا من أفضل خيارات الشراء للفئة المتوسطة، حيث يضم الهاتف عددًا من الإمكانات القياسية تنافس هواتف الفئة الرائدة أو الفلاجشيب إلى جانب سعر مناسب للغاية يجعله تنافسيًا عند المقارنة مع الهواتف الأخرى.

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A34 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A34 بمعالج من نوع Dimensity 1080، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للزيادة إلى 1 تيرابايت عبر microSD.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A34، كاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعرا أساسيا بدقة 48 ميجابكسل، مع مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A34 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات، وواجهة المستخدم One UI 5.1، المرتكزة على نظام تشغيل Android 13.

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A34 في السوق المصري من حوالي 11 ألف و 489 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .