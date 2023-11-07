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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج كوالكوم.. فيفو تطلق تحفتها Vivo Y27s لمحدودي الدخل

فيفو تطلق تحفتها
فيفو تطلق تحفتها Vivo Y27s لمحدودي الدخل

أعلنت شركة فيفو الصينية إطلاق هاتف Vivo Y27s والمخصص لمحدودي الدخل، حيث يضم الهاتف عددًا من الإمكانات المميزة أبرزها معالج من شرك كوالكوم الأمريكية، بالإضافة إلى تصميم أنيق. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف فيفو Vivo Y27s حصل على شاشة من نوع LED LCD قياس 6.64 بوصة بجودة +FHD مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع نوتش على هيئة ثقب صغير في أعلى الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.  

ويقدم هاتف فيفو Vivo Y27s كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 إلى جانب كاميرا مخصصة للعمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y27s بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم جنبًا إلى جنب مع ذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 جيجابايت رام مع مساحة تخزين UFS 2.2 بسعة 128/256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD. 

ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y27sعلى بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 44 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13، مع واجهة المستخدم للسوفت وير Funtouch OS 13، مع مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الجانب الهاتف. 

 

ويبدأ سعر هاتف فيفو Vivo Y27s من حوالي 153 دولارًا أمريكيًا للإصدار 8/128 جيجابايت و179 دولارًا للإصدار 8/256 جيجابايت.

 

 

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