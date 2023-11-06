فيفو تستعد لإطلاق تحفتها الجديدة Vivo X100 Pro لمحبي الفلاجشيب ..صور

تستعد شركة فيفو الصينية لإطلاق هاتفها المتميز Vivo X100 Pro من الفئة الرائدة خلال الأيام المقبلة، حيث يضم الهاتف عددًا من الإمكانات والمواصفات المتميزة التي تمكنه من المنافسة مع أفضل هواتف الفلاجشيب.

وبحسب موقع GSMArena فإن عدة تسريبات أظهرت تصميم وألوان هاتف فيفو Vivo X100 Pro، كما شاركت شركة فيفو عدد من الإعلانات التشويقية للهاتف عبر صفحتها الرسمية على موقع Weibo الصيني.

ويظهر هاتف فيفو Vivo X100 Pro بألوانه الزرقاء والبرتقالية، حيث يتميز بظهر زجاجي بلوري مع عناصر بيضاء مستوحاة من مسارات النجوم بينما يحصل الأخير على ظهر من الجلد النباتي المزخرف.

وتستعرض الإعلانات التشويقية الخاصة بهاتف Vivo X100 Pro مستشعرًا رئيسيًا للكاميرا من النوع 1 بوصة إلى جانب شريحة الصور V3 التي طورتها شركة فيفو ذاتيًا.

وتُظهر الإعلانات مستشعر آخر من نوع OmniVision OV64B مقاس 1/2 بوصة بدقة 64 ميجابكسل مع 0.7 ميكرومتر بكسل وعدسات من نوع Vario-Apo-Sonnar.

وسيعمل هاتف فيفو Vivo X100 Proعلى معالج قوي من نوع Dimensity 9300 من شركة ميديا تيك التايوانية، بالإضافة إلى بطارية سعة 5400 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر هاتف فيفو Vivo X100 Pro من حوالي 550 دولارًاأمريكيًا لنسخة 12/256 جيجابايت، وستطلق الشركة الهاتف ضمن سلسلة Vivo X100 في 13 نوفمبر المقبل.