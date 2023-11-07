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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواتف من سامسونج تحصل على Android 14 خلال أيام

هذه الهواتف من سامسونج
هذه الهواتف من سامسونج ستحصل على Android 14

أطلقت شركة سامسونج رسميًا نظامها التشغيلي الأحدث Android 14، مع واجهة One UI 6 مع عدد من الميزات الجديدة وتصميم محدث، حيث حصلت سلسلة Galaxy S23 على التحديث الجديد، ومن المتوقع أن يحصل عدد من الهواتف الأخرى عليه في الفترة المقبلة. 

وبحسب موقع 9to5Google فإن Android 14 جلب بعض التغييرات الرئيسية إلى نظام تشغيل الهواتف الذكية الأكثر شيوعًا في العالم، حيث تتضمن هذه التغييرات، إضافات مثل دعم UltraHDR، وتحسينات على قائمة المشاركة، وتغييرات شاشة القفل، والدعم الرسمي لإشعارات الفلاش. 

كما أن One UI 6 هو أحدث واجهة أندرويد من سامسونج، وهو مبني على نظام Android 14، وهو يجلب بعض التغييرات الملحوظة مثل تصميم "اللوحة السريعة" الجديد للإعدادات السريعة، وخيار لتغيير خلفية الشاشة بناءً على الوقت من اليوم أو أوضاع معينة. 

كما تضم توسعات لخيارات تخصيص شاشة القفل، وأداة جديدة للكاميرا، وعناصر واجهة مستخدم جديدة للطقس، بالإضافة إلى رموز تعبيرية جديدة وخط نظام افتراضي جديد. 

ومن المقرر أن تحصل هواتف سامسونج الآتية على نظام التشغيل الأحدث Android 14 خلال الأيام القليلة المقبلة: 

Galaxy S22
+Galaxy S22
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S21
+Galaxy S21
Galaxy S21 Ultra
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Galaxy A54
Galaxy A34
Galaxy A53
Galaxy A52s
Galaxy M23 5G
Galaxy F23   

سامسونج Android 14 واجهة One UI 6 هواتف سامسونج نظام التشغيل الأحدث سلسلة Galaxy S23 ميزات Android 14

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