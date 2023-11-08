خبير في الشأن الإسرائيلي: خطة فصل شمال غزة عن الجنوب سيفشل

كشف دكتور أحمد فؤاد أنور خبير في الشأن الإسرائيلي كيفية تعامل الدول مع قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقال إن لكل دولة أولويات، واستقلالية في اتخاذ قرار التطبيع، والتاريخ يسجل .

واضاف فؤاد في مكالمة هاتفية لبرنامج مصر جديدة لذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن تأثير الأحداث على الداخل الإسرائيلي تؤكد ان المجتمع العربي قادة وشعوب ضد إسرائيل، فضلا عن الإجراءات التي تتخذ ضد القرارات والهمجية الإسرائيلية.

وأكد أن هناك غضب على المستوى الشعبي تبعه غضب على المستوى الرسمي لكل دول العالم، وإن أختلف رد الفعل من دولة لدولة، وتتصاعد المواقف الرسمية باستمرار العدوان.

وقال: حتى الدول البعيدة المحايدة أو المساندة مثل تشاد وجنوب أفريقيا أصبحت تجري اتصالات وتأخذ مواقف واضحة أو حتى الدول المنحازة لإسرائيل مثل الهند انقلب الرأي العام بعد تصريحات وزير التراث الإسرائيلي باستخدام قنبلة نووية.

وأكد أن هناك موجة غضب تزيد ضد إسرائيل حتى ان المجتمع الإسرائيلي أصبح يرى في نتنياهو خطر على إسرائيل يجب إزاحته، لافتا إلي أن نتنياهو سقط سياسيا ويرسل جنود في سن مبكرة لكي يقتلوا في غزة ويضحي بهم لكي ينقذ مستقبله السياسي ويؤجل المحاكمة .

واضاف أن مصر أول من وقع على معاهد السلام ولكن أخر من طبع وبقى التطبيع مقتصر على التعاون الأمني والاقتصادي وحتى الاقتصادي أصبح في أدنى مستوياته وليس هناك تطبيع مع النقابات أو الجامعات أو حتى على مستوى الشعبي.

وأشار إلى أن إسرائيل تخفض من خسائرها وتدخلها ضمن خسائر حوادث الطرق والمرور وهناك رقابة عسكرية صارمة على الأخبار وتحذير من نشر أي اخبار من شأنها خفض الروح المعنوية .

ونوه إلى أن المعركة لم تبدأ بعد لأن هناك رهائن وأسرى محتجزين وبعد إطلاق سراحهم ستحرر الآلة العسكرية أكثر وستكون أكثر عدوانية وستبدأ المعركة الأساسية.

ولفت إلى أن محاولة فصل شمال غزة عن الجنوب وأن يسلم إلى إدارة وكيلة سيفشل وسيزيد من الاضطرابات وستتكبد إسرائيل مزيد من الخسائر وسيزيد الضغط العالمي والداخلي على صانع القرار الإسرائيلي.