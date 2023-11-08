حتى أعياد الميلاد.. سويسرا تفرض قيودا على تنظيم المظاهرات الكبرى

أعلن المجلس المحلي بمدينة برن، العاصمة الفدرالية السويسرية، اليوم الأربعاء أنه لن يسمح بتنظيم مظاهرات ومسيرات كبرى في وسط المدينة منذ 17 نوفمبر وحتى انتهاء أعياد الميلاد.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، عزا المجلس المحلي هذا القرار إلى كون الأماكن العامة قد تم استخدامها بشكل كبير بالفعل.

وتنتظر المدينة الإعلان عن أحداث وتظاهرات كبرى قادمة. ولكن القرار يستند أيضا إلى بعض الاعتبارات الأمنية.

ولا يزال من الممكن السماح بمسيرات أصغر حجمًا، مثل الوقفات الاحتجاجية في وسط المدينة. أما المظاهرات الكبرى فلايزال من الممكن السماح بتنظيمها في أماكن أخرى بالمدينة.

وكان فيليب مولّر مدير أمن كانتون برن دعا الناس في السابق عبر صحف خاصة تابعة لمجموعة تاميديا إلى تجنب التجمعات المؤيدة للفلسطينيين.

وقال في إحدى المقابلات إن احتمالات وقوع أعمال عنف في مسيرة قادمة عالية. ومع ذلك، تظل سلطة القرار بالسماح أو منع التظاهرات من اختصاص مدينة برن وليس الكانتون.

وعبّر آلاف الأشخاص عن تضامنهم مع الفلسطينيين في ساحة البرلمان خلال يومي السبت الماضيين على التوالي.

وكانت الأجواء في المسيرة الأخيرة صاخبة لكنها لم تكن عنيفة. وكانت الشرطة حاضرة، لكنها لم تتدخّل.