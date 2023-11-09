فرج عامر لدول أوروبا: ارحمونا من الازدواجية وأوقفوا إطلاق النار في غزة

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب عامر: “دول أوروبا وأمريكا عايزة تقدم معونة إنسانية لغزة، طيب وقفوا الضرب والقتل أولا.. ما ينفعش تساعد على القتل وتعيط على القتيل، ارحمونا من الازدواجية”.

من جانب آخر، وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة لمارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عبر حسابه على “فيسبوك”.

وكتب: “أتمنى أن يتوقف كولر عن تدوير اللاعبين لأن ذلك أدى إلى إضعاف شخصية الفريق، وأن يتوقف عن إشراك موديست لأنه تضييع للوقت والأفضل له أن يلعب الأهلي بلاعب ناقص”.

وفاز الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري العام.