وزير الري: توفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة والزراعات الشتوية

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة موسم الزراعات الشتوية، ومتابعة الموقف المائى ومجهودات الوزارة في مجال توزيع المياه بمختلف المحافظات، لضمان وصول المياه لجميع المنتفعين، واستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وصرح سويلم بأن الوزارة تقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات المائية، والالتزام بتوفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة طبقاً لخطة العام المائي الحالي، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى حرصه على التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات، للإطمئنان على إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين.

واستعرض وزير الري خلال الاجتماع موقف سير العمل بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات، حيث وجه بمتابعة الاستعداد لفترة موسم الزراعات الشتوية لضمان توفير الاحتياجات المائية لجميع المنتفعين، والتأكيد على متابعة عملية توزيع المياه وأعمال تطهيرات الترع والمصارف، والإسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع، والالتزام بتطبيق المناوبات على الترع، والاستفادة من منظومة التلميترى لتحقيق المتابعة اللحظية للمناسيب بالترع والمصارف، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية، والعمل على تطوير الموارد البشرية المتاحة بكل إدارة ودعمها بالشكل الذى يمكنها من أداء وظيفتها على الوجه الأمثل، مع البدء في التدريب التحويلي لإعداد جيل من البحارة لتغطية العجز الحالي وتطبيق المناوبات وإحكام السيطرة علي منظومة توزيع المياه.

وأوضح سويلم أنه يتم تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات فيما يخص مدى نجاحها فى إدارة المنظومة المائية بالمحافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى، مشيراً للاعتماد على هذا التقييم في توزيع المكافآت واختيار القيادات.

كما أشار لمجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال العمل على حصر أملاك الوزارة وزيادة الإستثمار فيها لزيادة العائد المادى لها، وتفعيل مواد قانون الرى الخاصة بصندوق رد الشيء لأصله، وصرف مكافأة التميز غير الاعتيادى والسعى لزيادة عدد المستفيدين منها وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.

كما استعرض سويلم موقف تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجها بسرعة نهو جميع أعمال تأهيل الترع بالمرحلة الأولى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة قبل 31 ديسمبر 2023، مع المرور الدوري على جميع العمليات الجاري تنفيذها للتأكد من الالتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الاشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ.

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