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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة بكين بمصر: التحديث الصيني النمط أعطى أملا جديدا للدول النامية

صدى البلد

قال تشاو ليانج، المستشار السياسي لسفارة الصين بالقاهرة، إن التحديث الصيني النمط يوفر خياراً جديداً للدول النامية، فنجاح الصين في استكشاف طريق التحديث المختلف عن الغرب يكمن في التزامها بواقعية الظروف الوطنية وبطريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية الذي يتماشى مع الظروف الوطنية الصينية.

وأكد تشاو، خلال مؤتمر حول مسارات التحديث للصين والدول الأفريقية، أنه “منذ تأسيس الصين الجديدة، خاصة منذالإصلاح والانفتاح، نجحنا في إكمال عملية التصنيع التي استغرقت الدول الغربية المتقدمة مئات السنين لإكمالها، ما خلق معجزة التنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار الاجتماعي الدائم، وغير عملية التنمية في تاريخ العالم”.

وذكر أن تقرير البنك الدولي أشار إلى أنه في الفترة من 2013 إلى 2021، وصل متوسط معدل مساهمة الصين في النموالاقتصادي العالمي إلى 38.6%، وهو ما يتجاوز معدل مساهمة دول مجموعة السبع مجتمعة.

وأضاف تشاو، أن دخول الصين بسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة إلى التحديث سيعيد رسم خريطة التحديث العالمية

وتابع: “لقد أعطت الممارسة الناجحة للتحديث الصيني النمط أملاً جديداً وخيارات جديدة للدول النامية، فالبلدان النامية لديها الحق والقدرة على استكشاف مساراتها الفريدة نحو التحديث بشكل مستقل وفق ظروفها الوطنية”.

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