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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. أسباب غير متوقعة وراء تنميل الجسم الدائم

صدى البلد

الوخز في جميع أنحاء الجسم هو أحد الأعراض التي يمكن أن تحدث بسبب وضع الجسم غير المناسب، مثل الجلوس أو الاستلقاء أو الوقوف في نفس الوضع لفترة طويلة، يتم حل الوخز عمومًا عن طريق تحريك المنطقة المصابة أو التدليك الموضعي.

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يمكن أيضًا الشعور بالوخز في جميع أنحاء الجسم في حالات أخرى، مثل نقص التغذية أو تلف الأعصاب أو ضغط الأعصاب، وقد تظهر هذه الحالات أيضًا مع أعراض أخرى، مثل الألم والخدر والضعف. ضع في اعتبارك أن الوخز يمكن أن يكون علامة على حالة صحية خطيرة، مثل السكتة الدماغية أو الأزمة القلبية، والتي تتطلب عناية طبية فورية.

قد يحدث الوخز في جميع أنحاء الجسم لعدة أسباب، مثل:

1. ضعف الدورة الدموية
الاستلقاء أو الجلوس أو الوقوف في نفس الوضع لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى الوخز، يمكن الشعور بذلك بشكل خاص عند عبور الساقين لفترات طويلة أو عند وجود وزن ثقيل على أحد الأطراف، لأن هذه المواقف تسبب ضغطًا على الأعصاب المحلية.

ما يجب فعله:  حاول تحريك الجسم وتمارين التمدد مرة واحدة على الأقل كل ساعة لتحفيز الدورة الدموية المثلى، عند العمل أو القيام برحلات طويلة، يجب تخصيص وقت للحركة كل ساعتين عن طريق الذهاب إلى الحمام أو شرب الماء أو شرب فنجان من القهوة.

2. الانزلاق الغضروفي  
يحدث الانزلاق الغضروفي عندما يتمزق القرص الفقري في العمود الفقري أو ينتفخ خارج مكانه المعتاد، يمكن أن يسبب ذلك ضغطًا على الأعصاب في المنطقة، مما يؤدي إلى وخز في الذراعين أو اليدين، أو ألم في الرقبة، أو حتى تنميل في العمود الفقري يمتد إلى الساقين والقدمين. 

تعرف على الأسباب الأخرى التي يمكن أن تسبب الوخز في القدمين .

بالإضافة إلى ذلك، قد يبلغ العديد من المرضى عن أعراض مثل الخدر والضعف.

الوخز القهوة الانزلاق الغضروفي الرقبة الازمة القلبية

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