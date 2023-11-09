دمـ ار كبير.. لقطات من القصف الإسرائيلي على مستشفى النصر للأطفال بغزة

عرضت قناة “ القاهرة الإخبارية”، لقطات من القصف الإسرائيلي لمستشفى النصر للأطفال بقطاع غزة.

وأظهرت اللقطات حجم الدمار الذي لحق بمبنى المستشفى جراء القصف الإسرائيلي وتلف أجزاء كبيرة من مبنى المستشفى.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، الخميس، بأن هناك غارة إسرائيلية جديدة تستهدف بوابة مستشفى النصر للأطفال غربي مدينة غزة.

وأوضح مقال نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن الحرب في غزة أكدت فشل الحلول العسكرية في حل المشاكل السياسية.

وأبرز المقال أمثلة كثيرة على ذلك، ليس فقط الحرب في غزة بل تطرق إلي الحروب في أفغانستان والعراق.