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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف بدأت علاقة عبد الحليم حافظ بالموسيقار محمد الموجي؟| اعرف التفاصيل

الملحن محمد الموجي
الملحن محمد الموجي

أكد الملحن يحيى الموجي، أن  والده الموسيقار الكبير محمد الموجي كان لديه مقطوعات موسيقية مميزة مع الفنان عبد الحليم حافظ، مشيرا إلى أن والدي عندما استمع لأول مرة إلى عبد الحليم حافظ، أعجب بصوته المميز، وعمل معه.

 

وقال يحيى الموجي، خلال لقاء له لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، إن أول عمل لوالدي مع عبد الحليم حافظ كانت أغنية “صافيني مرة"، وهي الأغنية التي حققت نجاحا كبيرا خلال تلك الفترة.

 

علاقات مميزة مع والدي

وتابع الموسيقار يحيى الموجي، أن عمالقة الغناء خلال تلك الفترة، من عبد الحليم حافظ ووردة وشادية ونجاة وفايزة احمد، كانت تربطهم علاقات مميزة مع والدي.

الموسيقار يحيى الموجي محمد الموجى عبد الحليم حافظ مي البحيري برنامج “كلام ما بينا”

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