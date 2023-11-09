يحيى الموجي: والدي كان لا يحب سماع ألحانه.. وجبار عمل فني متكامل

قال الملحن يحيى الموجي، إن والده الموسيقار محمد الموجي كان لا يحب أن يسمع ألحانه، وكان دائما يسعى إلى تقديم الأفضل، مشيرا إلى أن أغنية “جبار” يعتبرها عمل متكامل من لحن وغناء وموسيقى وأوركسترا.

وأضاف يحيى الموجي، خلال لقاء له لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، أن عبد الحليم حافظ لم يقم بأداء أغنية “جبار”، على المسرح، لأنه أعتبرها من أصعب الأغاني التي تمكن أن تؤدى في حفلة.

عبد الحليم حافظ

وتابع يحيى الموجي، أن أغنية “رسالة من تحت الماء”، يعتبرها أيضا من الأغاني المميزة والتي تعتبر عمل متكامل، وكانت في البداية من المفترض أن تقوم بأدائها الفنانة نجاة، ولكن والده كان يفضل أن يقوم بأدائها الفنان عبد الحليم حافظ.