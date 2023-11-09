عصام شيحة: كثافة الحضور هي ضمانة نجاح أي انتخابات

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تحاول وضع نوع من الانضباط والمحاسبة والمسائلة لكافة المرشحين، مع وضع لجان في كافة المحافظات لتلقي الشكاوى من حملات المرشحين، فيما عدا القاهرة شهدت تواجد لجنتين، والمتابع يستنتج أن هناك انطلاقة قوية لقطار الانتخابات الرئاسية.

عصام شيحة يتحدث عن الانتخابات الرئاسية

وأضاف "شيحة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة" اليوم الخميس، أن الآمال معقودة على أن المرشحين الـ 4 على الرئاسة يطرحوا قضايا تهم الرأي العام تدفعهم للمشاركة في الانتخابات، وكل ما يأمل به هو أن يشارك عدد كبير من الناخبين باعتباره حق دستوري لكل مواطن، والضمانة الرئيسية لأي انتخابات ومدى نجاحها هي كثافة الحضور.

وتابع، أن مهمة المرشحين الـ 4 طرح كثافة ورؤية وبرنامج، والطرح الهلامي الذي يتم وضعه على أرض الواقع لا يُنفذ أمر يجب الابتعاد عنه، "اللي يقول على برنامج يبلغ الناس هو هينفذه إزاي، الكلام سهل جدا، أي حد يقول هسهل مهمة الاقتصاد ويزود المرتبات وما إلى ذلك يقول هيعملها ازاي".

واستكمل، أنه يجب أن يكون هناك جرأة شديدة في الإصلاح السياسي، إذ أن المجال العام في فترة عصيبة ماضية كان مغلق أو ضيق، حتى استقرت الدولة المصرية، وانطلقت في محيطها ونجت من التفتت في المنطقة العربية، ولكن الوقت الحالي أصبح متاح.