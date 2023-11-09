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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حملة فريد زهران : المحور الاجتماعي لمرشحنا التمكين للفئات الأكثر احتياجًا

المرشح الرئاسى فريد
المرشح الرئاسى فريد زهران

قدم عبد العزيز الشناوي، أمين عام حزب العدل المحور الاجتماعي للبرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران، والذي ينعقد لطرح المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابي، والتعليق على المستجدات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، بحضور عدد من النواب وقيادات الأحزاب والشخصيات العامة أن هذا المحور يرتكز علي فلفسة قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا والاقل تمكينا في المجتمع المصري وهي الأكثر فئات تضررا في السنوات الأخيرة.

وأضاف الشناوي لكي نصل الى ما نسعى له في البرنامج الاجتماعي يتمحور البرنامج في عده محاور محور الصحة والتعليم والمجتمع المدني والأسرة والشباب والبيئة.

وأكد أنه فيما يخص محور الصحة سلنتزم بالنسب الدستورية بالانفاق علي الصحة مع توسيع التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين، فلابد من توسيع عملية التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين.

وأضاف الشناوي أن التعليم حق اساسي لكل مواطن علي الدولة بتوفيره ونضمن فيه توفير تعليم أساسي مجاني موحد قياسي يضمن أن الطالب يتمتع بتعليم حقيقي وجاد يؤهله لفرص العمل.

وأوضح الاهتمام بالتعليم الفني لانه قاطرة المستقبل وأصبح اهتمام كثيرا من الدول، نطور التعليم الفني ونربطه بسوق العمل وكذلك التعليم الجامعي الذي بحاجة للتطوير وإعادة هيكله.

وأكد أنه فيما يخص العدالة الاجتماعية نسعي لتقليل الفوارق بين الطبقات وعمل مساواة حقيقية بين مكونات المجتمع والانحياز للفئات الأكثر احتياجا وتمكينا في المجتمع.

أما فيما يخص الأسرة محور المجتمع وسندعو لحوار مجتمعي جاد وحقيقي يدار بين أطراف المصلحة من نتحدث عنهم والوصول لاجندة تعمل علي قوانين الأسرة وقانون العنف الموحد، تدور القوانين حول فلسفة حقيقية للمساواة بين الرجل والمرأة لهم كافة الحقوق وعليهم الوجبات دون تمييز.

وأوضح أن المجتمع المدني شريك أساسي في قطار التنمية الاجتماعية والسياسية والثقافية في اي مجتمع يؤمن بمستقبل أكثر انفتاحا وتطورا.

وأكد على السعي لقانون جديد للمجتمع الأهلي يمكنهم من حقهم في التنظيم.

وأشار الي السعي لتمكين الشباب.

وأوضح أن مصر إحدى الدول المهددة بسبب التغيرات المناخية فلابد أن نكافح التغيرات المناخية بشكل جاد وحقيقي.

المحور الاجتماعي فريد زهران التعليم الجامعي محور الصحة النسب الدستورية

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