طريقة البطاطا بـ الكريم كراميل

إذا كنتي تحاولين تقديم اكلات سهلة وبسيطة نقدم لكي اليوم طريقة عمل بطاطا بالكريم كراميل

مكونات كريم كراميل

نصف كوب حليب.

ظرف كريم كراميل.

ظرف سكر مكرمل.

2 حبة بطاطس مسلوقة و مهروسة.

3 ملاعق جوز هند.

ملعقة فانيليا.

3 ملاعق سكر.

1/4 كوب فول سوداني.

طريقة التحضير:

قومي في الخلاط بوضع الحليب والسكر وجوز الهند والفول السوداني والفانيليا وظرف كريم كراميل واخلطيهم جيدا.

قومي بإضافة البطاطا الحلوة المهروسة واخلطي المكونات جيدا مع بعضها.

قومي بصبها في طنجرة واغليها مع التحريك المستمر حتى يسمك القوام.

قومي بتوزيع السكر المكرمل في قوالب ثم صبي الخليط الذي غليناه فوقها واتركيها حتى تبرد.

قومي بوضع القوالب في الثلاجة لساعتين قبل التقديم حتى تبقى باردة ومتماسكة.



