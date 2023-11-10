أنغام وأصالة ومي فاروق.. صور جديدة من حفل بليغ حمدي في السعودية

شهد مسرح أبو بكر سالم بالرياض، أمس الخميس حفلا غنائيا ضخما ضم مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي لإحياء ليلة روائع بليغ حمدي.



الحفل شهد العديد من الأغاني المختلفة التى قدمها الراحل بليغ حمدي، وقدمها كل من أنغام وأصالة ومي فاروق ونانسي عجرم وصابر الرباعي وسط حضور جماهيري كبير.



وحرص كل مطرب ومطربة خلال هذا الحفل على تقديم فقرة غنائية متميزة من ألحان بليغ حمدي وكان منهم المطربة مي فاروق التى كانت مفاجأة حفل أمس وأعربت مي عن سعادتها بمشاركتها فى حفل بليغ حمدي قائلة: يارب أكون مفاجأة حلوة فى حفل روائع بليغ حمدي.



كما قدمت أيضا أصالة أغنية زي العسل للراحلة صباح وألحان بليغ حمدي وأيضا قدمت أنغام ثلاث أغاني من ألحان بليغ حمدي وهما أنساك، الحب اللي كان، آه لو قابلتك من زمان.





بليغ حمدي

بليغ حمدي هوى عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول اعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الالحان المتنوعة.