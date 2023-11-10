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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: دعم حملة السيسي لفلسطين موقف تاريخي

صدى البلد

أشاد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بما أعلنته الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن توجيه المرشح الرئاسي لحملته بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحدود الدنيا وذلك دعماً لأشقائنا في فلسطين، مؤكداً أن هذا التوجه لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية.


وقال "طنطاوى" فى بيان له أصدره اليوم إن هذا الموقف ليس بغريب عن الرئيس السيسي الذى يضرب أروع الأمثله في الانسانية والتاريخية والوطنية والاخلاص تجاه المصريين والعرب مؤكداً أن الواقع والتاريخ أكدا للعالم أن الرئيس السيسي هو الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية فهو أول من وضع القضية الفلسطينية على أجندة أولويات السياسة الخارجية المصرية، فضلا عن تأكيده الدائم ومطالبته المستمرة في كل محفل دولي أو مناسبة وطنية بضروروة وقف العنف واحتواء التصعيد في الأراضي الفلسطينية.


واعتبر النائب خالد طنطاوى أن توجيهات الرئيس السيسي لحمتله الانتخابية بدعوة جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية بمثابة رسالة واضحة للعالم كله بحرص المصريين قيادة وحكومة وشعباً علي تسخير وتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في فلسطين معرباً عن ثقته التامة فى جميع المصريين سوف يقفون صفاً واحداً خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأييد جميع سياساته الداخلية والخارجية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال ما حققه من انجازات متعددة لصالح مصر وشعبها

خالد طنطاوى مجلس النواب عبد الفتاح السيسي فلسطين الجمعيات الأهلية

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