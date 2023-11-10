أمطار غزيرة تضرب مرسى علم

شهدت مدينة مرسى علم ومناطقها جنوب محافظة البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، هطول أمطار بين غزيرة ومتوسطة، حيث أعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ استعدادًا للتعامل مع هذه الظروف الجوية.

وتركزت الأمطار بشكل خاص على المناطق الجبلية والطرق المؤدية إلى مدينتي حلايب وشلاتين، حيث سجلت حالات سقوط غزير للأمطار، تسببت في تشكل السيول في بعض الأماكن. وقد أعلنت السلطات حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات الضرورية للتعامل مع أي تداولات جوية محتملة.

في سياق متصل، شهدت مدينتا حلايب وشلاتين تحولًا ملحوظًا، حيث تساقطت الأمطار بشكل غزير، ما أضفى على الصحاري الشاسعة لمحة خضراء، ورسمت لوحة جميلة تحمل بركة الأمطار.

وفي الأيام الماضية، شهدت المنطقة سيولًا عارمة أثرت على بعض الطرق والمناطق الجبلية، مما دفع السلطات إلى إغلاق بعض الطرق الرئيسية، خاصة الطريق الذي يربط سفاجا بقنا في الكيلو 85، لحماية المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأمطار تأتي ضمن تحسن الظروف الجوية في المنطقة، وتعتبر بمثابة نعمة للمزارعين والسكان المحليين الذين ينتظرون هذه الهطولات بفارغ الصبر.