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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لا تدعه يفوتك.. اشتر جوال آيفون 14 بلس بخصم هائل

خصم 20% على جوال
خصم 20% على جوال آيفون 14 بلس في السعودية

تقدم مواقع التجارة الإلكترونية في السعودية، باستمرار عروض مغرية على هواتف آبل الرائدة "آيفون"، والتي تأتي مع تخفيضات مذهلة لجعل هذه الهواتف باهظة الثمن، متاحة بسعر أقل من تكلفتها الأصلية، لمنح فرصة لعشاق هذه الفئة من الهواتف الذكية الحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

خصم 20% على جوال آيفون 14 بلس في السعودية

ولحسن الحظ، حصل جوال آيفون 14 بلس ، على خصم كبير يقدر بـ 20% على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

ويتوفر جوال آيفون 14 بلس من آبل، بسعة 4 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون البنفسجي، في السعودية، مقابل سعر 3399 ريال سعودي، بدلا من 4299 ريال سعودي.

خصم 20% على جوال آيفون 14 بلس في السعودية

مواصفات جوال آيفون 14 بلس

يتميز جوال آيفون 14 بلس، بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED، بقياس 6.7 بوصة، تتميز بدقة 1284 × 2778 بكسل، مع نسبة تباين أفضل للألوان السوداء، مع زيادة في الحد الأقصى للسطوع الخارجي عند 800 شمعة، مع دعم لتقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات.

يعمل جوال آيفون 14 بلس، بواسطة بمعالج آبل Apple A15 Bionic، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وخيارات ذاكرة تخزين داخلية مختلفة تصل إلى 512 جيجابايت.

جاء جوال آيفون 14 بلس، بكاميرا خلفية مزدوجة تضم مستشعر واسع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة f/1.5، ويدعم التثبيت البصري OIS، بينما تتميز الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 أسرع ومجال رؤية 120 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتميز جوال آيفون 14 بلس الجديد، بدعم تقنية بصمة الوجه FaceID، مع دعم مقاومة والغبار بتصنيف IP68، التي تعطي الهاتف طبقة حماية لتحمل البقاء في الماء لمدة 30 دقيقة على عمق 1.5 مترا، بالإضافة إلى طبقة حماية من السيراميك Ceramic Shield التي توفر طبقة حماية قوية ضد الخدوش والصدمات.

يحتوي جوال آيفون 14 بلس، على بطارية بقوة 4323 مللى أمبير في الساعة، يتم شحنها من 0 إلى 50% في غصون 30 دقيقة فقط، وتدعم العمل مع الشاحن اللاسلكي MagSafe بقدرة 15 وات، ويتوفر الهاتف في اللون الأزرق والأحمر والأصفر والسماوي والبنفسجي.

خصم 20% على جوال آيفون 14 بلس في السعودية
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