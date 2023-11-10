داعية بالأوقاف: الصدقة دليل على صدق إيمان الفرد مع الله

قال الشيخ محمد عيد كيلاني، أحد علماء وزارة الأوقاف، إننا نرى الآن آلة الحرب تقتل الأبرياء والنساء والأطفال وكبار السن بلا رحمة، وذلك لغياب المعاني الإنسانية التي تحث عليها الأديان.



وأضاف محمد عيد كيلاني، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن الصدقة دليل على صدق إيمان الفرد مع الله عز وجل، متابعا: الصدقة جانب إنساني للغاية.



واسترسل: الزكاة فرض معلوم من الله عز وجل ولكن الصدقة جانب إنساني، يقوم به الفرد تطوعا لإغاثة ومساعدة الإنسان.



واستشهد بقول الله تعالى عز وجل" خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".