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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أجر الصدقات في الحياة والآخرة..أحد علماء وزارة الأوقاف يوضح

محمد عيد كيلاني،
محمد عيد كيلاني، أحد علماء وزارة الأوقاف

قال الشيخ محمد عيد كيلاني، أحد علماء وزارة الأوقاف، إننا نرى الآن آلة الحرب تقتل الأبرياء والنساء والأطفال وكبار السن بلا رحمة، وذلك لغياب المعاني الإنسانية التي تحث عليها الأديان.


وشدد محمد عيد كيلاني، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، على أن الصدقة ترفع معاني الإنسانية إلى قمتها، وتجعل المجتمع مترابط ومتماسك، يشعر فيه الفرد بأخيه.


وأكد أن أجر الصدقات لا يعود بالنفع في الحياة فقط، بل يعود عليه بعد انقضاء حياته.

 

واستشهد بقول رسول الله "سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته :من عَلّم علماً, أو أجرى نهراً , أو حفر بئراً , أو غرس نخلاً , أو بنى مسجداً، أو ورّث مصحفاً، أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته".

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