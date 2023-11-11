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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

صدى البلد

انفصل الفنان ياسر فرج، عن المذيعة هبة الهواري، في صمت، بعد حوالي عام ونصف العام من عقد قرانهما، بحضور عدد من أصدقائهما المقربين.

شاهد الفيديو:

احتفل الفنان ياسر فرج في مارس 2022 بعقد قرانه على المنتجة والإعلامية هبة الهواري، بحضور الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه.

وحرص على الحضور كلا من، الفنان هاني رمزي، والفنانة وفاء عامر، والفنانة لقاء سويدان، والفنان محسن منصور، والمخرج عمرو عابدين، وآخرين.

يذكر أن هذا الزواج، تم، بعد عام و3 أشهر من رحيل زوجته وأم أولاده، ولم يعلن ياسر فرج عن الفرح، إلا لبعض أصدقائه المقربين، وفضل إقامته بعيدا عن أعين الصحافة.

شاهد الفيديو:

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