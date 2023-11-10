إبراهيم عبد المجيد في وداع عبده جبير: «كل يوم افتكرك واشتاق لأيام الصفا»

نعى الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، صديقه الكاتب عبده جبير، الذي وافته المنية مساء أمس، بعد صراع طويل مع المرض.



وقال عبد المجيد: « يا ربي أنت عارف بأحوالنا فترفق بنا في وداع الأحباء، كل يوم افتكرك يا عبده واشتاق لأيام الصفا لكن ما عشناه لن يضيع يا حبيبي، إلى جنة الخلد انت الذي قدمت الكثير للثقافة وللناس، قريبا سنلتقي يا حبيبي، وسنسهر ونضحك من جديد، كنت انت ولا زلت في الذاكرة حياتنا الحقيقية أيام الشباب والامل».



وكان قد توفى الكاتب عبده جبير عن عمر ناهز 75 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية قضى على أثرها ثمانية أشهر في القصر العيني بعد انفجار في المخ.

يذكر أن عبده جبير واحد من أهم كتاب الرواية المصرية الجديدة، وأحد أهم كتاب جيله (جيل السبعينيات)، ذلك الجيل الذى حمل على عاتقه مع الجيل الذى سبقه (الستينيات) عبء الولادة الثالثة للرواية المصرية، فبعد جيل المؤسسين أو الرواد (كهيكل وطه وتوفيق) وجيل الموطنين (كنجيب ومحمد عبد الحليم عبد الله ويوسف إدريس وغيرهم)، جاء جيلا الستينيات والسبعينيات لتستوى الرواية على أيديهم على سوقها، رواية ناضجة، مواجهة، موجعة، تعتنى بالفلكلور دلالة وتأريخا، وتنحو كل مناحى التجريب والتجديد.



وقد قدم العديد من الأعمال التى تنوعت ما بين القصة والرواية ومنها "فارس على حصان من خشب" 1978، "تحريك القلب"1981، "سبيل الشخص" 1982، "الوداع تاج من العشب" 1997، "مواعيد الذهاب إلى آخر الزمان" 2004، "رجل العواطف يمشى على الحافة" 2009.