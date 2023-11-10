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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات مباشرة.. حزب الله: نجحنا في استهداف موقع عسكري إسرائيلي

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أن المقاومة الوطنية تمكنت من استهداف موقع العاصي العسكري الإسرائيلي بصواريخ موجهة، مؤكدا نجاحه في تحقق إصابات مباشرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنه قد تم إطلاق صاروخ موجه مضاد للدبابات من لبنان على موقع للجيش الإسرائيلي على الحدود بالقرب من مجتمع المنارة الشمالي.

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن القوات ردت بقصف مدفعي على مصدر إطلاق الصواريخ.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني ، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بقصف وبشكل متقطع محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة المحاذي للخط الأزرق مع فلسطين المحتلة، بالإضافة الى رمايات بالرشاشات الثقيلة على اللبونة.

كان الاحتلال أطلق ليلا القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والاوسط، حتى مشارف بلدتي العزية والحنية.

وكثف الطيران الاستطلاعي تحليقه  في سماء قضاء صور وبخاصة فوق القرى الحدودية.

ونفذ حزب الله عشرات الهجمات الصاروخية والصواريخ ضد شمال إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

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