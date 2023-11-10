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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء فعاليات أكاديمية تدريب مهندسى النخيل بالوادي الجديد.. الأحد المقبل

مزرعة نخيل
مزرعة نخيل

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد عن تنفيذ فعاليات اكاديمية تدريب مهندسي النخيل والتي جرى الإعلان عنها خلال الملتقي التسويقي للتمور، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل، حيث يتم تدريب المتقدمين الذي سجلوا اسمائهم مسبقا، حيث تم تحديد موعد التدريب فى مركز الخارجة اعتبارا من يوم 12 حتى يوم 16 نوفمبر علي مدار 5 ايام متتالية بقاعة الارشاد بمديرية الزرعة الساعة 9 صباحا.

تعليم الوادي الجديد: برنامج تدريبي لمعلمي الإنجليزية بالصف السادس الابتدائي



كما جرى تحديد موعد التدريب فى مركز الداخلة  اعتباراً من يوم 19 حتى يوم 23 نوفمبر 2023 علي مدار 5 ايام متتالية بالمركز الارشادي بمدينة موط  .


وتم تحديد عدد المتدربين باجمالى 30 فرد متدرب بكل مركز وسيتم تسليم المتدربين شهادات معتمدة من الاكاديميه بعد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح وذلك ضمن خطة المحافظة لدعم آليات التدريب الفنى المتخصص لإكساب الكوادر البشرية المستهدفة أحدث الخبرات المتعلقة برعاية أشجار النخيل بكافة مراكز وقرى المحافظة.

اجمالى 5 أيام التدريب الفنى الإنجليزية الأكاديمية المحافظة المق الكوادر البشرية المتقدم خطة المحافظة مديرية الزراعة بالوادي الجديد يوم الأحد المقبل

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