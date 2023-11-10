بدء فعاليات أكاديمية تدريب مهندسى النخيل بالوادي الجديد.. الأحد المقبل

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد عن تنفيذ فعاليات اكاديمية تدريب مهندسي النخيل والتي جرى الإعلان عنها خلال الملتقي التسويقي للتمور، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل، حيث يتم تدريب المتقدمين الذي سجلوا اسمائهم مسبقا، حيث تم تحديد موعد التدريب فى مركز الخارجة اعتبارا من يوم 12 حتى يوم 16 نوفمبر علي مدار 5 ايام متتالية بقاعة الارشاد بمديرية الزرعة الساعة 9 صباحا.





كما جرى تحديد موعد التدريب فى مركز الداخلة اعتباراً من يوم 19 حتى يوم 23 نوفمبر 2023 علي مدار 5 ايام متتالية بالمركز الارشادي بمدينة موط .



وتم تحديد عدد المتدربين باجمالى 30 فرد متدرب بكل مركز وسيتم تسليم المتدربين شهادات معتمدة من الاكاديميه بعد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح وذلك ضمن خطة المحافظة لدعم آليات التدريب الفنى المتخصص لإكساب الكوادر البشرية المستهدفة أحدث الخبرات المتعلقة برعاية أشجار النخيل بكافة مراكز وقرى المحافظة.