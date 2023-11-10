الزمالك ينتظر قرارا حاسما الإثنين المقبل.. اعرف الحكاية

يدرس نادي الزمالك إمكانية التقدم بطلب للمشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطال، وذلك بعد أن أعلن اتحاد الكرة المصري عن نظام بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال، التي ستُقام في الإمارات في الفترة من 23 إلى 29 ديسمبر.

وقال أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم الزمالك، أن هناك تفكير في التحرك للمشاركة في هذه البطولة، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعًا يوم الاثنين المقبل لدراسة الأمرفي حال اتخاذ قرار بالمشاركة، سيتم مخاطبة اتحاد الكرة بشأن هذا الأمر.

وذكر أن اتحاد الكرة قد أعلن رسميا، نظام بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال والتي ستقام بمشاركة أربعة فرق مصرية في الإمارات في الفترة ما بين 23 لـ29 ديسمبر المقبل.

وفقا لما تم إعلانه، يشارك في كأس السوبر للأندية الأبطال كل من: بطل الدوري، بطل كأس مصر، بطل كأس رابطة الأندية المصرية، ووصيف الدوري المصري.

وفي حالة تتويج أي فريق بالدوري وكأس مصر سيشارك وصيف كأس مصر في البطولة مباشرة، وحال فوز فريق ببطولتين آخرتين سيتم اختيار فريقا بناء على مركزه في الدوري.

وفيما يخص نظام مباريات البطولة، سيواجه بطل الدوري بطل كأس الرابطة في مباراة، فيما ستجمع المباراة الثانية وصيف الدوري وبطل كأس مصر أو من تأهل حسب نظام البطولة.

وكان الزمالك اعتذر عن عدم مشاركته في كأس السوبر في نسخته الأخيرة وشارك بيراميدز بدلا منه وتوج الأهلي حينها باللقب، حيث شهد الحفل تكريم الأهلي بصفته النادي الأكثر تتويجا بلقب السوبر والزمالك كأول فريق يظفر به، وعبد الله السعيد بصفته هداف البطولة التاريخي.