رسميًا .. رحيل موسيماني عن تدريب الوحدة الإماراتي

أعلن اللاعب أحمد حسن عن رحيل بيتسو موسيماني عن تدريب فريق الوحدة الاماراتي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"الوحدة الإماراتي يعلن رحيل بيتسو موسيماني عن تدريب الفريق".

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف نادي الوحدة الاماراتي من المدير الفني بيتسو موسيماني.

وقال وفقًا لصحيفة البيان الإماراتية: "نادي الوحدة قرر إقالة بيتسو موسيماني بسبب النتائج المتذبذبة والمستوى غير المقنع منذ بداية الموسم الحالي".

وكشف تقرير صحفي، حقيقة اقتراب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق والوحدة الإماراتي الحالي، من تدريب الزمالك، خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وبحسب صحيفة “the south african”، الجنوب أفريقية، فإن “بيتسو موسيماني أعظم مدرب كرة قدم في جنوب أفريقيا، يقترب من الرحيل عن الوحدة الإماراتي، بعد تحقيق انتصار وحيد آخر 4 مباريات”.

وأضافت أن هناك أنباءً تؤكد استقرار إدارة الوحدة على إقالة بيتسو موسيماني، بينما الزمالك في حالة تأهب قصوى تمهيدا للتعاقد مع المدرب.

وتابعت: “يبدو أن نادي الزمالك المصري جدد اهتمامه بالمدرب الذي حقق لقبين مع غريمه التقليدي النادي الأهلي”.