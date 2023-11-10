عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا .. رحيل موسيماني عن تدريب الوحدة الإماراتي

صدى البلد

أعلن اللاعب أحمد حسن عن رحيل بيتسو موسيماني عن تدريب فريق الوحدة الاماراتي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"الوحدة الإماراتي يعلن رحيل بيتسو موسيماني عن تدريب الفريق".

 

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف نادي الوحدة الاماراتي من المدير الفني بيتسو موسيماني.

وقال وفقًا لصحيفة البيان الإماراتية: "نادي الوحدة قرر إقالة بيتسو موسيماني بسبب النتائج المتذبذبة والمستوى غير المقنع منذ بداية الموسم الحالي".

وكشف تقرير صحفي، حقيقة اقتراب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق والوحدة الإماراتي الحالي، من تدريب الزمالك، خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

 

وبحسب صحيفة “the south african”، الجنوب أفريقية، فإن “بيتسو موسيماني أعظم مدرب كرة قدم في جنوب أفريقيا، يقترب من الرحيل عن الوحدة الإماراتي، بعد تحقيق انتصار وحيد آخر 4 مباريات”.

وأضافت أن هناك أنباءً تؤكد استقرار إدارة الوحدة على إقالة بيتسو موسيماني، بينما الزمالك في حالة تأهب قصوى تمهيدا للتعاقد مع المدرب.

وتابعت: “يبدو أن نادي الزمالك المصري جدد اهتمامه بالمدرب الذي حقق لقبين مع غريمه التقليدي النادي الأهلي”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قرار الحكومة العاجل..وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة .. كولر يرفض استمرار موديست وخالد بيبو في الأهلي

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار في السوق السوداء

نجاح جديد.. كتائب القسام تعلن إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو وصل كام

ترشيحاتنا

خطوات استخراج لوحة سيارة جديدة وبدل تالف

فضل حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف .. يفوز بها الوعد الإلهي

تابع الفريق ويعرف شيكابالا.. مدرب إيطالي يقترب من تدريب الزمالك

الصحة الفلسطينة: 11078 شهيدا و2749 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي

عقوبة التخلف عن صلاة الجمعة كسلا وتهاونا.. تحذير ووعيد شديد

بعد تهديد الاحتلال.. إخلاء مجمع النصر الطبي في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كب.. أصالة تثير الجدل بإطلالتها في حفل روائع بليغ حمدي

مشروب سحري لعلاج الأنيميا

تخفيف الأعراض فقط| علاج فيروس جدري القرود.. تعرف عليه

تأكد إنك محتاجها.. 5 أعراض تكشف نقص أوميجا 3

فيديو

توطين الفلسطينيين في سيناء | مطمع إسرائيلي يعود تاريخه للخمسينيات

لدغة مميتة .. وفاة نجم عالمي بسبب عنكبوت

انسحاب ريهام سعيد من قناة الشمس.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

خلعوا الأسفلت| شاهد كيف يبدو مخيم جنين بعد مداهمة جيش الاحتلال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ