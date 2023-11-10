تأمين أسطح المساجد ووصلاتها الكهربائية استعدادا للشتاء بالإسكندرية

أجرى الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية جولة مرورية تفقد خلالها منطقة ميدان المساجد وإدارة (الجمرك - وسط - غرب) وتابع خلال هذه الجولة اسطح المساجد و ملحقاته للتأكد من اعدادها ونظافتها واعداد شبكات تصريف المياه بما يتناسب مع استقبال فصل الشتاء وما يصاحبه من عوامل جوية.



وقد وجه العاملين بالمساجد خلال جولته بضرورة المتابعة الدورية للاسطح والوصلات الكهربائية وانظمة تصريف مياه الأمطار والابلاغ الفوري للمديرية في حال وجود أي مشكلة او خلل في ابنية المساجد او ما يتعلق بها.

على صعيد آخر، أدى الائمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها"

مع الإلتزام بالموضوع والوقت المحدد من قبل الوزارة.