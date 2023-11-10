وكيل أوقاف القليوبية يفتتح مسجد التقوى بتكلفة مليون جنيه

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، مسجد التقوى عرب الشراقوة مركز شبين القناطر، وذلك بعد إضافة مساحة مجاورة له وتوسعته وعمل صيانة وترميم بالكامل من الداخل والخارج وفرشه بالكامل بالسجاد الجديد على مساحة 400 متر من وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه خلال الافتتاح ألقى خطبة الجمعة التي تناولت موضوع الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها، حيث أوضح أن الجوانب الإنسانية التي بها يتم تعمير الأكوان نادى بها الشرع الحنيف في قوله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا.

واهتم الشرع الشريف بإرسال الرسل للحفاظ على هذه الجوانب والأبعاد الإنسانية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكان التوجيه النبوي لجيش المسلمين عند القتال لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخاً عجوزاً، لا تقتلوا راهباً، لا تقطعوا شجرة لا تقتلوا زارعا.

جاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بالاهتمام بالمساجد داخل القرى الصغيرة بما يؤكد اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف بجميع المشروعات سواء في المدن أو القرى.

كما أعلن الجميع تضامنهم ووقوقهم خلف قيادتهم الواعية الرشيدة وموافقتهم على جميع الوسائل المتخذة منهم لحماية الأمن القومي المصري، داعين أن يحفظ الله مصر الأبية ويحفظ أهلها، والتأكيد على شعار أوقاف القليوبية خدمة بيوت الله شرف.