عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل أوقاف القليوبية يفتتح مسجد التقوى بتكلفة مليون جنيه

جانب من الإفتتاح
جانب من الإفتتاح

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، مسجد التقوى عرب الشراقوة مركز شبين القناطر، وذلك بعد إضافة مساحة مجاورة له وتوسعته وعمل صيانة وترميم بالكامل من الداخل والخارج وفرشه بالكامل بالسجاد الجديد على مساحة 400 متر من وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه خلال الافتتاح ألقى خطبة الجمعة التي تناولت موضوع الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها، حيث أوضح أن الجوانب الإنسانية التي بها يتم تعمير الأكوان نادى بها الشرع الحنيف في قوله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا.

واهتم الشرع الشريف بإرسال الرسل للحفاظ على هذه الجوانب والأبعاد الإنسانية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكان التوجيه النبوي لجيش المسلمين عند القتال لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخاً عجوزاً، لا تقتلوا راهباً، لا تقطعوا شجرة لا تقتلوا زارعا.
جاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بالاهتمام بالمساجد داخل القرى الصغيرة بما يؤكد اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف بجميع المشروعات سواء في المدن أو القرى.

كما أعلن الجميع تضامنهم ووقوقهم خلف قيادتهم الواعية الرشيدة وموافقتهم على جميع الوسائل المتخذة منهم لحماية الأمن القومي المصري، داعين أن يحفظ الله مصر الأبية ويحفظ أهلها، والتأكيد على شعار أوقاف القليوبية خدمة بيوت الله شرف.

القليوبية شبين القناطر مركز شبين القناطر وزارة الأوقاف وكيل وزارة الأوقاف السجاد الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قرار الحكومة العاجل..وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة .. كولر يرفض استمرار موديست وخالد بيبو في الأهلي

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار في السوق السوداء

نجاح جديد.. كتائب القسام تعلن إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي

موضوعات متعلقة

ضبط سيارة تلقي مخلفات على الطريق العام في طوخ بالقليوبية.. صور

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية البقاشين بكفر شكر

وكيل صحة القليوبية: إنشاء وحدة للعقر داخل المركز الطبي بالخانكة

جمال السعيد يترأس الجلسة الحوارية لمناقشة اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية

ترشيحاتنا

غدًا.. إتاحة التسجيل الإلكتروني لطلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

موعد مباراة الأهلي القادمة والقناة الناقلة | تفاصيل

ادعولها بالرحمة.. نهال عنبر تعلن وفاة شخصية عزيزة من أقاربها

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

محاكمة جنائية عاجلة لـ زوجة لسبب صادم في 6 أكتوبر

نفحات يوم الجمعة.. دعاء للمهموم في آخر الساعات المباركة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من حفل روائع بليغ حمدي.. سعر صادم لـ فستان أنغام | صور

بفستان كب.. أصالة تثير الجدل بإطلالتها في حفل روائع بليغ حمدي

مشروب سحري لعلاج الأنيميا

تخفيف الأعراض فقط| علاج فيروس جدري القرود.. تعرف عليه

فيديو

أتطلع بشكل كبير على الإسلام والقرآن .. الإعلامي اللبناني نيشان يحسم الجدل بشأن ديانته

انخفاض أسعار الذهب بسبب قرار حكومي مهم .. ومفاجأة بعيار 21

توطين الفلسطينيين في سيناء | مطمع إسرائيلي يعود تاريخه للخمسينيات

لدغة مميتة .. وفاة نجم عالمي بسبب عنكبوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ