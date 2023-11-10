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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بطولات الجيش والشعب في أوبريت غنائي استعراضي بـ ثقافة الإسماعيلية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

قدم قصر ثقافة الإسماعيلية، أوبريت غنائي استعراضي بعنوان "الإسماعيلية الباسلة"، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك بمشاركة فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية تدريب مصطفي محمود، وفرقة الأطفال للمدرب عربي رزق.

يتناول الأوبريت قصص بطولات أبناء الإسماعيلية والفدائيين من أشهرهم البطل محمد محمود خليفة المعروف بشزام الذي شارك في جميع الحروب والمعارك التي شهدتها مصر حتى نصر أكتوبر العظيم.

كما يجسد الأوبريت تلاحم الشعب المصري خلال ثورة ٣٠ يونيو، ودور الجيش في حماية البلاد وممتلكات الوطن، واتجاهه نحو بناء دولة جديدة على المستويين الدولي والمحلي.

"الإسماعيلية الباسلة" أداء الفنان محمد الزناتي، وبمشاركة الأطفال زياد، إسراء، مارتينا، شعراء مريم مرسي، شيماء صالح، ومنة رجب، هندسة صوتية حاتم فريد، إضاءة محمد السيد، مخرج منفذ محمد علي، أشعار وتأليف غنائي عبد الله نظير، مساعد مخرج محمد حسين، وعبد السلام إبراهيم، إخراج الفنان ماهر كمال.

جاء ذلك بحضور كل من أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وشيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية.

تم تكريم أبطال العرض المسرحي "اليوم الاخير" لحصولهم على المركز الأول في المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ  30 (دورة الكاتب محمد أبو العلا السلاموني)، الشهر الماضي.

قصر ثقافة الإسماعيلية الإسماعيلية الباسلة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني فرقة الإسماعيلية للفنون مصطفى محمود بطولات أبناء الإسماعيلية

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