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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أسفلها سيف أسطوري.. غضب بسبب قطع شجرة عمرها 300 عامًا

أسفلها سيف أسطوري..
أسفلها سيف أسطوري.. غضب بسبب قطع شجرة عمرها 300

حالة من الغضب تسود دولة غانا، بعدما قامت شركة تعدين بقطع شجرة مُعمرة تجاوز عمرها 300 عاما، يطلق عليها السكان المحليون “كومفو أنوكي كولا”، ثار وندد الكثير بعد قطعها خاصة أنها تعتبر نوعًا نادرًا ومهددًا بالانقراض.

يرجع اكتشاف هذه الشجرة الضخمة في إقليم "آشانتي الكيمانتي" في غانا، وتعد شجرة كومفو أنوكي كولا رمزًا للطبيعة الغنية في المنطقة وتحظى بمكانة كبيرة في التراث الغاني.

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ترتبط الشجرة بأسطورة تاريخية يرددها السكان، وهي أن الكاهن الغاني الشهير “كومفو أنوكي” كان قد بصق في المكان الذي نمت فيه الشجرة في أوائل القرن الثامن عشر، وكان هذا الكاهن يعمل كوسيط بين عالم الأرواح وأرض الواقع، ويعتقدون انه دفن سيفًا في الأرض والذي ظل ثابتًا في مكانه ولا يمكن إزالته أبدا.

قصة قطع شجرة عمرها 300 عاما

اعتنى أهل القرية بهذه الشجرة على مدار أعوام، حتى فوجئوا والنشطاء البيئيون بإعلان قطعها، وأثار هذا القرار استياءًا واسعًا في غانا وتسبب في اندلاع حملة واسعة لحماية البيئة والحفاظ على موارد البلاد الطبيعية.

لا تقتصر قيمة الشجرة على تاريخها فقط، إذ تعتبر شجرة كومفو أنوكي كولا ذات أهمية كبيرة في العلاج الطبي التقليدي. فأوراقها تستخدم في صناعة الأدوية العشبية وتعتبر علاجًا فعالًا للعديد من الأمراض. 

وعلى مدار قرون طويلة، حيث تم استخدام أوراق هذه الشجرة لعلاج الأمراض المختلفة مثل الحمى والتهاب اللوزتين وآلام المفاصل والمشاكل الهضمية، واعتقد الشكان أيضا أن بذور الشجرة البيضاء والسوداء يمكنها معالجة الأمراض واللعنات.

عن موقعها، تقع الشجرة في منتصف طريق رئيسي يربط المركز التجاري في غانا كوماسي بـ بحيرة بوسومتوي وهي منطقة سياحية نسبة للشجرة التي تعدى عمرها 300 عاما.

ومع اندلاع هذا النزاع حول قطع الشجرة، بدأ العديد من الباحثين والعلماء في دراسة فوائد الشجرة وأوراقها الطبية. وقد أظهرت الدراسات الأولية أن أوراق شجرة كومفو أنوكي كولا تحتوي على مركبات نشطة تساهم في تخفيف الالتهاب وتعزيز الجهاز المناعي وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

الغريب أنه تم قطعها في النهاية، لكن في الوقت نفسه، تعهدت حكومة غانا بفتح تحقيق شامل في هذه الحادث ومحاسبة المسؤولين عن قطع الشجرة. 

أسطورة الانقراض الباحثين والعلماء شجرة غانا

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