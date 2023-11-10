فيضانات الصومال.. الأمم المتحدة تحذر من شيء يحدث مرة في القرن

حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 1.6 مليون شخص في الصومال قد يتأثرون بالأمطار الموسمية الغزيرة غير المعتادة التي شهدتها البلاد مؤخرا.

أصدرت الأمم المتحدة مساعدات بقيمة 25 مليون دولار ووصفت الفيضانات بأنها "حدث يحدث مرة واحدة في القرن".

تقول السلطات إن 29 شخصًا على الأقل قتلوا ونزح أكثر من 300 ألف، مع هطول المزيد من الأمطار.

تعرضت الصومال والدول المجاورة في شرق أفريقيا لأمطار غزيرة منذ أوائل أكتوبر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الأمطار الغزيرة تفاقمت بسبب التأثير المشترك لظاهرتين مناخيتين - ظاهرة النينيو وظاهرة ثنائي القطب في المحيط الهندي، في إشارة إلى الاختلافات في درجة حرارة سطح البحر في الأجزاء المتقابلة من المحيط.

وحذرت الوكالة من احتمال تدمير نحو 1.5 مليون هكتار (3.7 مليون فدان) من الأراضي الزراعية.

قال مارتن غريفيث، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة: "إن الطقس المتطرف المرتبط بظاهرة النينيو المستمرة يهدد بزيادة الاحتياجات الإنسانية في المجتمعات الضعيفة بالفعل في الصومال والعديد من الأماكن الأخرى".

وأضاف: نحن نعرف ما هي المخاطر، ونحن بحاجة إلى المضي قدما في مواجهة هذه الأزمات التي تلوح في الأفق.

وقالت وكالة الأمم المتحدة الإنسانية إن جهود الإنقاذ تأخرت بسبب قطع الطرق.

وحذرت جماعات الإغاثة أيضًا من أن مخيمات النازحين بسبب التمرد الإسلامي والجفاف الأخير قد غمرتها المياه، مما دفع الناس إلى الفرار للمرة الثانية.

وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة، وأن التوقعات تظهر هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة للغاية في جنوب الصومال.

تعتبر الصومال واحدة من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ، وتشهد البلاد أمطارا غزيرة أكثر من المعتاد بعد خروجها من واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ أربعة عقود.

بدأت الفيضانات الشهر الماضي بعد هطول أمطار غزيرة مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتسبب في فيضان نهري جوبا وشبيلي.

كما تسببت الفيضانات المفاجئة في مقتل عشرات الأشخاص في كينيا وإثيوبيا المجاورتين.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الصومال حالة الطوارئ في الولايات الأكثر تضرراً وهم جوبالاند وهيرشبيلي الجنوبية الغربية وغالمودوغ.

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في سبتمبر إن شرق أفريقيا من المرجح أن تواجه أمطاراً غزيرة أكثر من المعتاد خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بسبب ظاهرة النينيو.

تنجم ظاهرة النينيو عن ارتفاع درجة حرارة المحيط الهادئ وترتبط بالفيضانات والأعاصير والجفاف وحرائق الغابات.

تساهم العديد من العوامل في حدوث الفيضانات، لكن ارتفاع درجة حرارة الجو الناجم عن تغير المناخ يزيد من احتمال هطول الأمطار الغزيرة.