بيان مهم من حركة حماس يخص الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال



أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت جرائم الاعتقال التعسفي لأكثر من ألفَيْ مواطن فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، ويمارس بحقّهم كل أشكال التعذيب المروّعة والمعاملة المهينة.

وذكرت حماس - بحسب إذاعة الأقصى - أن ذلك يأتي في ظل حرب الإبادة الجماعية والمجازر التي ترتكبها حكومة الاحتلال النازية ضد أهلنا في قطاع غزّة، يصعّد الاحتلال.

وأشارت حماس إلى أن إدارة سجون العدو تقوم ، بإيعاز من الإرهابي "بن غفير"، لتشديد انتهاكاتها ضدّ الأسرى والأسيرات، في محاولة انتقامية يائسة، تكشف مدى خوف قيادة الاحتلال الفاشية من نضال شعبنا وصمود أسراه.

كما شددت الحركة على ضرورة التحرّك العاجل لكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية عبر العالم، لفضح تلك الجرائم والمجازر بحقّ المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال، وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي ضد أهلنا في قطاع غزّة، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة أمام المحاكم الدولية.