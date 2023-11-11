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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السفير هشام بدر: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء أثبتت كفاءة المصريين

السفير هشام بدر
السفير هشام بدر

قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أصبحت منصة للعمل المناخي على المستوى الوطني، كما أنها ساعدت على رفع الوعي لدى المواطنين بالتغيرات المناخية المختلفة. 

تألق للمصريين في المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء 

وأضاف "بدر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن أحد أهم الرسائل التي ساهمت المبادرة من خلالها هي إدماج ذوي الهمم في ملف التغيرات المناخية، الذي كان فرصة مميزة لبعض المشاريع، ورئيس الوزراء خلال المؤتمر الخاص بالمبادرة بالأمس اطلع على أحد مشاريع ذوي الهمم. 

وتابع، أن تم وضع جوائز مالية 750 ألف جنيه لكل فائز في المرحلة الأولى، وسيتواجدون في مؤتمر المناخ المقبل في دبي، ويعرض المصريون تجاربهم أمام العالم، لافتا إلى أن المبادرة أكدت على أن المصريين لديهم تجارب خارج الصندوق قادرة على إبهار العالم بها، وتقديم حلول لأزمة التغيرات المناخية. 

واستكمل، أن مشروعات المرأة في المبادرة كانت متفردة أيضا حيث تصدر 3 مشاريع منها، وهو ما يؤكد على أن المرأة لديها الكثير لتقدمه، والقيادة السياسية تولي اهتماما كبيرًا بملف المرأة. 

المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء السفير هشام بدر رئيس الوزراء التغيرات المناخية مشروعات المرأة

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