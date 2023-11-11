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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد قرار التأجيل .. تعرف على سبب إلغاء حفل رحمة رياض

رحمة رياض
رحمة رياض

ألغي حفل الفنانة رحمة رياض بشكل رسمي ، بدولة العراق، بعد أن تم تأجيله من شهر أكتوبر الماضى إلى شهر نوفمبر الجارى، وذلك تضامناً مع شعب فلسطين، لكن نظراً لاستمرار الأحداث الموجعة والقصف المستمر الذى يتعرض له أهل غزة ، قررت رحمة رياض إلغاء الحفل نهائياً.

أزمة رحمة رياض وشقيقها

وأثارت الفنانة رحمة رياض الجدل منذ فترة، وأعربت عن غضبها الشديد بعد ان علمت بقرار شقيقها بالتبرؤ منها وبعدها سامحته عندما اعتذر لها على ما بدر منه فى فترة ما. 

وقالت رحمة رياض فى تصريحات تليفزيونية : "أعذره لأنه يعيش بمجتمع صعب، مجتمعنا العراقي يرفض حرية المرأة المُطلقَة، موضحةً أن الفيديو الذي نشره عن التبرؤ كان مستفزا جدًا.. بالبداية شعرت بالقهر والجرح والحزن من حديثه عني، ولكن كنت أقول مهما حدث يظل أخويا وسندي، وعندما أحتاجه سيقف بجانبي.

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بعد التأجيل.. موعد حفل رحمة رياض في العراق

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وأوضحت رحمة رياض ، قائلة : من كل قلبي غفرت له وسامحته، لأني أعلم بمدى صدق اعتذاره، وأعلم وأقدر أيضًا الظروف والمجتمع الذي يعيش به، حيث إن المجتمع يظل ينتقد ويعايرون الأشخاص بأقاربهم.

أغنية حلو هالشعور

وقد طرحت الفنانة العراقية رحمة رياض، مؤخرًا، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "حلو هالشعور"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي حققت ما يقرب من 10 ملايين من المشاهدات منذ طرحها من شهر ونصف.

أخبار رحمة رياض تأجيل حفل رحمة رياض إلغاء حفل رحمة رياض أزمة رحمة رياض مع شقيقها أغنية حلو هالشعور

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