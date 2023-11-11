تعليق مثير لـ حسام حسن على قائمة فيتوريا للمنتخب الوطني

علق حسام حسن، نجم منتخب مصر السابق، على قائمة فيتوريا للمنتخب الوطني، عبر برنامج “اللعيب” مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.

وقال: “عواد كان أحق بالانضمام للمنتخب، وللدفاع ياسر إبراهيم أفضل من أحمد سامي لخبرته مع النادي الأهلي، ومحمود حمادة في الوسط ليس الأفضل”.

وأعلن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر، والذي تتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت القائمة كالآتي:

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات