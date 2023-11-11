عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير لـ حسام حسن على قائمة فيتوريا للمنتخب الوطني

حسام حسن
حسام حسن

علق حسام حسن، نجم منتخب مصر السابق، على قائمة فيتوريا للمنتخب الوطني، عبر برنامج “اللعيب” مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.

وقال: “عواد كان أحق بالانضمام للمنتخب، وللدفاع ياسر إبراهيم أفضل من أحمد سامي لخبرته مع النادي الأهلي، ومحمود حمادة في الوسط ليس الأفضل”. 

وأعلن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر، والذي تتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت القائمة كالآتي: 

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
أحمد الشناوي

محمد هاني
عمر كمال 
علي جبر 
محمد عبد المنعم
أحمد سامي
رامي ربيعة
محمد حمدي
أحمد فتوح

 

طارق حامد
مروان عطية
محمد النني
أمام عاشور
أحمد سيد زيزو 
محمود حمادة 
حمدي فتحي

محمد صلاح
مصطفي فتحي
مصطفي محمد
محمد شريف
محمود حسن تريزيجيه 
عمر مرموش 
حسين الشحات

أحمد سيد زيزو احمد سامي الإعلامي مهيب عبد الهادي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 التصفيات المؤهلة لكأس العالم المدير الفني للمنتخب الوطني النادي الأهلي برنامج اللعيب حسين الشحات روي فيتوريا قائمة منتخب مصر كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

400 جنيه رسميًا|أسعار الذهب تتراجع بقوة بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 مفاجأة

بعد دخول 99 مليار دولار خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن في البنوك

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الأهلي في كآس العالم للأندية

مفاجأة مدوية.. فرج عامر يعلن عن صفقتين جديدتين للأهلي

ترشيحاتنا

بسبب الحرب الدائرة مع حزب الله.. مدفعية الاحتلال تستهدف جنوب لبنان

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

لو عاقب الأهلي لاعبيه.. حسام حسن: لا يجرؤ أحد في المنتخب مخالفة قرار النادي

شاهد.. انتشال فتى من تحت أنقاض بيت قصفته طائرات الاحتلال

شهداء وجرحي جراء قصف جيش الاحتلال لخان يونس

تعليق مثير لـ حسام حسن على قائمة فيتوريا للمنتخب الوطني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصفوا أمي وقصفوني.. فيديو مبكي لطفلة من غزة بعد استشهاد والديها

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

أوضاع مأساوية.. فيديو لفلسطينيين يأكلون تحت نيران القصف الإسرائيلي

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

فيديو

تعرف على قرارات النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب

أول فرحته.. حمو بيكا يعلن عن استقبال أول مولود له

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ