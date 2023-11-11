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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف البحر الاحمر تطلق قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر في مساجد القصير

صورة موضوعية
صورة موضوعية

انطلقت مديرية أوقاف البحر الاحمر  فعاليات القافلة الدعوية المشتركة بين الأوقاف والأزهر اليوم الجمعة 10/11/2023  من مسجد الز هراء الجديد بمدينة القصير  تحت رعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتحت إشراف الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر في حضور  الدكتور  عبدالباسط عثمان احمد  مدير الدعوة  بالبحر الأحمر.


تضمنت القافلة خطبة الجمعة ومقرأة الأئمة ومقرأة الجمهور والنشاط التثقيفي وقد تحدث الجميع بصوت واحد حول موضوع :؛الابعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها"
وأعضاء القافلة هم  علي النحو التالي:

 

١- فضيلة الشيخ عبدالباسط عثمان احمد محمد مدير الدعوة
2-فضيلة الشيخ/عربي أحمد محمد أحمد واعظ مجمع البحوث الإسلامية 
3- فضيلة الشيخ /محمد حامد محمد الشاطرمدير الإدارة
4- فضيلة الشيخ / احمد مصطفى جاد ابراهيم واعظ مجمع البحوث الإسلامية 
5-فضيلة الشيخ / ابراهيم احمد محمود مفتش دعوة
6- فضيلة الشيخ / مدني عبدالدايم مدني واعظ مجمع البحوث الإسلامية 
7-فضيلة الشيخ / رمضان رجب محمد تمام إمام وخطيب
8-فضيلة الشيخ /  محمود عبد الراضي محمد واعظ مجمع البحوث الإسلامية 
9-فضيلة الشيخ / حسن جمال حسن السيد إمام وخطيب
10- فضيلة الشيخ / شعبان عمر عبد التواب واعظ مجمع البحوث الإسلامية

الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأوقاف والأزهر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اوقاف البحر الاحمر دكتور محمد مختار جمعة لدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وزير الاوقاف وكيل وزارة الأوقاف

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