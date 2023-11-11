بهدف نظيف.. مان يونايتد يفوز على لوتون تاون بالدوري الإنجليزي

حقق نادي مانشستر يونايتد الفوز على لوتون تاون، اليوم السبت، بهدف نظيف أحرزه فيكتور لينديلوف ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.

وبدأ مدرب مانشستر يونايتد "تين هاج" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، ليندلوف، ريجيلون.

خط الوسط: برونو، إيركسين، ماكتومناي.

خط الهجوم: راشفورد، هويلند، جارناتشو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 18 نقطة وبفارق 9 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

تشكيل فريق لوتون تاون

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب لوتون "روب إدواردز" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: كامنسكي

خط الدفاع: كابوري، لوكير، أوشو، منجي، دوجاتي.

خط الوسط: تاونسيد، ناكامبا، باركلي.

خط الهجوم: أوجبيني، موريس.

ويحتل لوتون المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، وبفارق 12 نقطة عن منافسه مانشستر يونايتد.