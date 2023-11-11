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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يفتتح عيادة طبية لخدمة المدينة الطلابية

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يفتتح عيادة طبية لخدمة الطلاب بالمدينة الج

افتتح الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، عيادة طبية لخدمة الطلاب بالمدينة الجامعية، بعد تكفل مؤسسة محبة الرحمن الخيرية بالإسكندرية بتوفير الأجهزة والأثاث اللازم للعيادة.

جاء ذلك بحضور المهندسة شكرية أحمد شاكر، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور محمد كمال عبد المعطي، عضو مجلس إدارة المؤسسة، وعدد من قيادات الجامعة.

 

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ووجه رئيس جامعة الأقصر بسرعة ترتيب نوبات عمل لطبيب ممارس لتنظيم العمل بالعيادة على مدار 24 ساعة، للقيام بالكشف المبدئي وتشخيص الحالات المرضية الطارئة من طلاب المدينة وعمل الإسعافات اللازمة وتحويل ما يلزم إلى المستشفى مع تخصيص سيارة إسعاف بصورة دائمة لهذا الغرض.

كما وجه  الدكتور حمدي محمد حسين، الإدارة الطبية بتقديم الخدمة العلاجية، لأي حالة طارئة أو عاجلة من الطلاب دون انتظار استخراج أوراق.

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