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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى أورام الأقصر تحتفل بمرور 5 أعوام على إنشاء قسم الجراحة

مستشفي أورام الاقصر
مستشفي أورام الاقصر تحتفل بمرور 5 أعوام على إنشاء قسم جراحة

أقامت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر،احتفالية لتكريم العاملين بقسم جراحة الأورام تزامنا مع مرور خمس سنوات على إنشاء القسم.

 

وحضر الحفل قيادات مؤسسة شفاء الاورمان وقيادات وأطباء المستشفي حيث تم إهداء الأطباء والممرضين والعاملين بالقسم دروع تكريم  وشهادات  تقديرلجهودهم خلال السنوات الماضية وعرفانا بالنجاح الكبير الذي تحقق من خلال إجراء مئات العمليات الجراحية الدقيقة داخل القسم.

 

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واكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ، أن إدارة المستشفي حريصة على إقامة مثل هذه الفعاليات لتوجيه الشكر لكل من يعمل بشكل جاد لخدمة المرضي داخل المستشفي مشيرا إلى أن قسم جراحة الأورام واحد من أهم الأقسام داخل المستشفي ويضم كوكبة من كبار الأطباء الذين نجحوا في إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية ، موجها الشكر لكافة العاملين بالقسم على كل ما بذلوه خلال السنوات الماضية.

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