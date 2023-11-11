"سلامتك تهمنا" تصل الأقصر لنشر المبادرة في الشركات والمصانع

أطلقت وزارة العمل "الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل" مبادرة :"سلامتك تهمنا" بمحافظة الأقصر، وذلك بقاعة المؤتمرات بحضور ممثلي 40 شركة، وأكثر من 150 عاملا بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، والمستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت من مخطار بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب للطرفين .

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير المديرية، ان المحافظة شهدت فعاليات المبادرة بمشاركة المهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، والتى أكدت في كلمتها الدور الذي تقوم مبادرة "سلامتك تهمنا: في نشر الوعي وتثقيف العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية لجميع المنشآت من انشطه مختلفة علي مستوي الجمهورية وأوضحت الدور الذي تقوم به المبادرات في منع الحوادث والاصابات وزيادة الإنتاج .

كما تم خلال المبادرة توضيح الدور الذي تقوم به المبادرات في التوعية ونشر ثقافه السلامة والصحة المهنية علي مستوي المنشآت والانشطة المختلفة بمحافظة الأقصر .

حضر المبادرة اللواء علي شرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر .

وأضاف مدير المديرية؛ ان المبادرة تضمنت محاضرات علمية ؛ القى المحاضرة الأولى المهندس مدحت كامل من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة حول تصاريح العمل ؛ موضحا ما هو تصريح العمل وما أهمية تصريح العمل وما المتطلبات الأساسية لتصريح العمل ، وأنواع تصاريح العمل ، وما هي الإجراءات العامة المتبعة عند إصدار تصريح العمل ، كما قام المهندس إسلام حمدي من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بإلقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف علي أسبابها، ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها والحد من آثارها .

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