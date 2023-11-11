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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علاج 1900 رأس ماشية مجانا لدي 994 من صغار المربين بمحافظة الأقصر

صدى البلد

تم تنفيذ قافلة بيطرية في الاقصر  على مدار يومين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وقد جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي الاقصر  لعلاج مواشي واغنام وماعز وابل ودواب صغار  المربيين  وقد صرح د مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى  بالأقصر وصندوق التأمين على الماشية  و معاهد الثروة الحيوانية بالمركز وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار  بعدد 254 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 597  وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية  لعدد 645 حالة  وتم عمل 41  عمليه جراحية وتم تحصين 402 بالتحصينات غير سيادية بعدد اجمالي 1939 حاله  لدى 994 من صغار مربي الماشية والدواب والاغنام والماعز بالمحافظة .

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