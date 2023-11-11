علاج 1900 رأس ماشية مجانا لدي 994 من صغار المربين بمحافظة الأقصر

تم تنفيذ قافلة بيطرية في الاقصر على مدار يومين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وقد جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي الاقصر لعلاج مواشي واغنام وماعز وابل ودواب صغار المربيين وقد صرح د مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بالأقصر وصندوق التأمين على الماشية و معاهد الثروة الحيوانية بالمركز وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 254 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 597 وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لعدد 645 حالة وتم عمل 41 عمليه جراحية وتم تحصين 402 بالتحصينات غير سيادية بعدد اجمالي 1939 حاله لدى 994 من صغار مربي الماشية والدواب والاغنام والماعز بالمحافظة .