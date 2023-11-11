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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم الثاني لحملات التبرع بالدم بمراكز شباب الأقصر

صدى البلد

تنظم مديريه الشباب والرياضة بالأقصر وبالتعاون مع بنك الـدم ومجلس القبائل والعائلات المصرية بالأقصر  بقيادة صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر ، تنفيذ حملات التبرع بالدم بمراكز الشباب بمركز  شباب البعيرات تـحـت شـعار (تضامن شباب مصر مع غزة)، وذلك بمركز شباب البعيرات .

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وذلك تحت إشراف جيهان عبده مدير إدارة تنمية الشباب  وأحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة وأعضاء الإدارة ومتطوعي مراكز الشباب وتنظيم أعضاء مشروع شباب يدير شباب YLY   وممثلين مجلس القبائل والعائلات المصرية ميلاد ممدوح عبد النور وأميرة كمال  ومريم ممدوح قديس  وأعضاء برلمان شباب مصر وفريق عمل مركز شباب البعيرات .

ياتى ذلك فى إطار توجهات فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أحداث العنف الجاري على قطاع غزة، تحت رعاية   الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر

 

الأقصر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الشباب والرياضة بالدم حملات التبرع بالدم قطاع غز قطاع غزة

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