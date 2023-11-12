بطل منتخب السلاح عن رفض مصافحة اللاعب الإسرائيلي: مكنتش طايق أبص في وشه

أعرب محمود محسن بطل منتخب السلاح المصري عن ألمه بسبب ما يتعرض له الأشقاء في غزة من عدوان إسرائيلي أدى إلى استشهاد أكثر من 10 آلاف شخص خلال شهر واحد.

وعن اللقاء الذي جمعه بلاعب دولة الاحتلال الإسرائيلي وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 5-0 قبل أن يرفض مصافحته عكس ماهو معتاد في اللعبة، قال: فيه ضغط كبير قبل المباراة لما الواحد عرف أنه سوف يلتقي بهذا اللاعب وده ضغط كبير أنك تخوض مباراة وأنت مش قادر ابص في وش المنافس ليك".

عبر السلاح

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق زووم خلال برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: الحمد لله لعبت وفزت.. في قوانين اللعبة بعد انتهاء المباراة يمكن السلام عبر السلاح لكن تفاجأت أنه جاي كمان يسلم بالإيد وأنا أصلاً مش طايق ابصله، وهو تصرف عفوي تلقائي، ولما رفضت مصافحته شكاني لحكم المباراة ".



وكشف أن المباراة اللاحقة كان أحد حكامها من دولة الاحتلال، قائلاً: "كان فيه مباراة بعدها وحكمها من نفس الكيان وكانت طريقته معايا مش أحسن حاجة بناء على موقفي في المباراة السابقة".